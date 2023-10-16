Такое мини за гранью: неудачное фото несовершеннолетней Валиевой вызвало скандал
Хейтеры атаковали бедняжку.
Фигуристка Камила Валиева год назад стала одним из триумфаторов Олимпиады. Но хрупкая девочка, которую атаковали западные журналисты, повзрослела. Спортсменка пытается показать публике, что она уже не милая малышка, а молодая девушка. Валиева примеряет смелые образы, но иногда у барышни случаются бьюти-промахи.
Недавно красотка посетила премию «Жара MEDIA AWARDS». Для выхода на красную ковровую дорожку звезда спорта выбрала серебристый костюм: укороченный жакет, топ и мини-юбка. Пользователи Сети не оценили образ. Одни отметили, что в такой одежде Камила Валиева выглядит слишком массивно, а другие винили во всем горе-фотографа.
«Мини ей явно не идет», «Ноги на фото странные», «Не понимаю, зачем снимали сверху? Фотограф испортил такую красотку», «А я считаю, ноги — огонь. Особенно квадрицепсы», — комментировали снимок подписчики фигуристки.