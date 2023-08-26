Такое лучше скрывать: главный бренд из «Дома-2» разделась и шокировала народ

За годы существования в эфире проект «Дом-2» сделал некоторых участников настоящими звездами. Даже те россияне, которые никогда не смотрели выпуски программы, точно наслышаны о жизни таких героев, как Алена Водонаева или Ольга Солнце.

Не уступает им по популярности и Ольга Рапунцель. Участие в «Дом-2» позволило ей построить узнаваемый личный бренд, и сейчас она является популярным блогером, за жизнью которого следят более 1 млн подписчиков.

Вот только и хейтеров среди них немало. В этом Рапунцель убедилась совсем недавно, решив поделиться в соцсетях пляжным снимком у бассейна. Звезда Сети позировала в ярко-розовом купальнике.

Но комментаторы посоветовали ей выбирать более закрытые образы либо срочно записаться в спортзал. Ведь бикини подчеркнуло все несовершенства фигуры Рапунцель.