Такое лучше скрывать: главный бренд из «Дома-2» разделась и шокировала народ
От увиденного пользователи Сети остались в шоке.
За годы существования в эфире проект «Дом-2» сделал некоторых участников настоящими звездами. Даже те россияне, которые никогда не смотрели выпуски программы, точно наслышаны о жизни таких героев, как Алена Водонаева или Ольга Солнце.
Не уступает им по популярности и Ольга Рапунцель. Участие в «Дом-2» позволило ей построить узнаваемый личный бренд, и сейчас она является популярным блогером, за жизнью которого следят более 1 млн подписчиков.
Вот только и хейтеров среди них немало. В этом Рапунцель убедилась совсем недавно, решив поделиться в соцсетях пляжным снимком у бассейна. Звезда Сети позировала в ярко-розовом купальнике.
Но комментаторы посоветовали ей выбирать более закрытые образы либо срочно записаться в спортзал. Ведь бикини подчеркнуло все несовершенства фигуры Рапунцель.
«Если честно, так себе выглядите», «За фигурой бы последить», «Что-то как поросенок», «Зачем такое напоказ выставлять», — удивились фолловеры.