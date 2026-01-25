«Такое количество навоза»: Эрнст раскатал под орех «17 мгновений весны», «Офицеров» и другие лучшие фильмы 70-х годов

Советское кино — классика. Под «Семнадцать мгновений весны» пустели целые города, «Офицеры» знает наизусть каждый второй. Поэтому, когда гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, позволяет себе резкое высказывание в их адрес, получается по меньшей мере неловко.

На Петербургском экономическом форуме в 2023 году, разбирая кризис Голливуда, продюсер заявил:

«Голливуд последние 15 лет производит такое количество навоза, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года».

Пауза. Звук падающей челюсти тех, кто помнит, что в эти годы снимала великая киностудия. 1972 год на студии имени Горького — это не абстрактная дата. Это конкретный год выпуска фильма «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. Ленты, которая собрала 66 миллионов зрителей, взяла приз в Венеции и номинировалась на «Оскар».

Но, может, Эрнст имел в виду другой фильм 1972 года? Например, лирическую комедию Василия Шукшина «Печки-лавочки»? Или детскую классику «Чудак из пятого „Б“» Ильи Фрэза?

Ситуацию мгновенно просекли коллеги. Журналист Отар Кушанашвили в своём видеоразборе едко заметил:

«В 70-е весь мир увидел, какое кино могут снимать в России».

Что еще выходило на студии в эти годы:

1971-й — легендарные «Офицеры» и тот самый сериал «Семнадцать мгновений весны».

1970-й — «Судьба резидента».

1974-й — первый выпуск «Ералаша».

Вопрос к Константину Львовичу напрашивается сам: выходит, все эти фильмы — и есть тот самый «эталон», с которым теперь соревнуется Голливуд? Если так, то вопросов нет, но подразумевалось нечто иное. Конечно, были и провальные ленты, но количество хитов на все времена в 70-е на студии зашкаливало. Получился не комплимент Голливуду, а сомнительный «комплимент» собственному культурному наследию.

