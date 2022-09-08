Такое и в СССР? Что советской Золушке пришлось пережить на съемках фильма

Всесоюзную известность Янине Жеймо принесла роль «Золушки» в одноименном фильме 1947 года. Трогательная и нежная актриса как нельзя лучше передала волшебный образ своей героини. Маленький рост и юные черты лица определили амплуа Жеймо: ей часто давали роли подростков и молодых девушек. Ту же Золушку она играла уже в 37-летнем возрасте. Героиня фактически была ровесницей ее дочери.

Но на съемках миниатюрную актрису невзлюбили и откровенно выживали. Как вспоминала Янина в своей книге «Янина Жеймо. Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино. Мемуары », перед началом проб ей дали двухнедельный отпуск. Однако на самом деле его не было: каждую неделю актрису забирала машина на студию, где она должна была репетировать роль.

Однажды в костюмерной Жеймо и вовсе узнала, что она не единственная претендентка на роль. Актриса заметила, что платье было слишком длинное. Работники честно рассказали, что наряд пока укорачивать не собираются, так как пробы проходят не только у нее. Костюмеры воспользовались шансом и больно укололи Янину, заметив, что она, по их мнению, для роли не годится.

Пробы отправили на просмотр на студию «Ленфильм» — директор и художественный руководитель тут же потребовали заменить актрису. Режиссеры картины Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро воздержались от мнений, хотя в кулуарах шептались, что они прочили на роль Золушки юную балерину. Участие Жеймо в фильме отстоял сценарист Евгений Шварц. Пленки с пробами отправили в Москву, где кандидатура Янины была согласована.

На съемках ей еще не раз приходилось столкнуться с критикой и агрессией от административных работников. Но Жеймо не обращала на них внимания и проводила время в беседах с коллегами-артистами.