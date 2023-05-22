Такое должен видеть только Кончаловский: Высоцкая показала, что прячет под одеждой

Юлия Высоцкая знает толк во вкусной еде, но это не мешает ей оставаться в форме. Актриса готова демонстрировать публике свою фигуру, даже если для этого нужно оголиться.

В социальных сетях знаменитости есть такая публикация, на которую решится далеко не каждая женщина. На многомиллионную аудиторию артистка показала, что прячет под одеждой.

Высоцкая позировала на пляже, облачившись в один купальник. Горячее фото было сделано ее мужем Андреем Кончаловским. И, пожалуй, видеть такое должен только супруг звезды.

Впрочем, актрисе вряд ли пришлось жалеть о том, что она обнародовала пикантный снимок. Поклонники буквально засыпали ее комплиментами.

«Ни единого целлюлита», «Интересно, Юля вообще ест что-нибудь», «Выглядите супер, многие завидуют», «Фигура, конечно, бомба», — написали в комментариях интернет-пользователи.

В своих интервью Юлия говорила, что оставаться в тонусе ей помогают регулярные занятия спортом. К тому же ежемесячно актриса устраивает себе настоящую голодовку, которая длится несколько дней подряд.