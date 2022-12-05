Такое бывает только в кино: пять главных шаблонов американских боевиков вас рассмешат

Создатели копируют эти клише из раза в раз.

Голливудские фильмы — отдельная ниша мирового кино. У этих захватывающих картин множество достоинств, однако почти все ленты грешат надоевшими штампами, которые у современного зрителя вызывают лишь смех. Предлагаем вашему вниманию пятерку самых заезженных клише голливудских фильмов.

Каждый раз, когда внезапно включается телевизор, транслируется репортаж о главном герое. И, как правило, там освещаются важные факты, без которых сюжет не двигался бы вперед.

Главный герой в 100% случаев без проблем находит всю необходимую информацию на чужом компьютере. Такой «хак» вызывает много вопросов. Почему техника включается за одну секунду? Откуда он знал, где искать сведения?

Пришельцы, гуманоиды и прочие неведомые существа отлично владеют английским языком. Может, у них встроенный переводчик?

Одеяло, под которым просыпаются мужчина и женщина после ночи любви, лежит в форме L. Дама прикрыта по плечи, а ее спутник — только по пояс.

В конце фильма появляется огромное количество полицейских машин с мигалками и вертолет. Видимо, режиссерам кажется, что так финал принимает самый эпичный размах.

А какие еще штампы голливудского кино вы можете вспомнить?