Такое больше никому не позволено: мужа Пахмутовой захоронили в неожиданном месте

Николай Добронравов скончался в минувшую субботу, оставив свою супругу Александру Пахмутову вдовой. Известному поэту-песеннику было 94 года, он умер после продолжительной болезни. Последние месяцы он даже не мог ходить.

Похороны выдающегося автора прошли в эту среду, 20 сентября. Гражданскую панихиду организовали в Концертном зале имени Чайковского, чтобы с Добронравовым могли попрощаться все желающие. На церемонию собрались многочисленные знаменитости. А погребение состоялось на Новодевичьем кладбище в центре Москвы.

Причем для захоронения поэта было выбрано место подальше от звезд шоу-бизнеса, что позволено не каждому.

Никаких актеров или певцов рядом с его могилой нет. Напротив Добронравова покоится академик Владимир Фортов. Кроме того, по соседству с участком находятся памятники таких видных деятелей СССР, как маршал Виктор Куликов, первый министр обороны Сергей Соколов и авиаинженер Михаил Симонов, сообщает Teleprogramma.