Такими Зайца и Волка не помните: у мультика «Ну, погоди!» была другая версия (фото)

При упоминании «Ну, погоди!» у российских зрителей тут же возникают в памяти привычные образы Волка и Зайца. Но мало кто знает, что персонажи в самой первой серии этой анимации выглядели совсем иначе.

Еще в конце 1960-х «Союзмультфильм» решил создать проект, в основе которого будет погоня. Героев взяли из русского фольклора. Режиссером и художником выступил Геннадий Сокольский, который спустя несколько лет прославился благодаря мультфильмам «Винни-Пух и день забот», «Маленькая колдунья» и другим.

Первая серия «Ну, погоди!» имела хронометраж в две с половиной минуты. Волка озвучивал Олег Анофриев, а Заяц не произносил ни слова. Внешне персонажи в этой версии тоже выглядели по-другому. Например, Заяц имел странноватый красный оттенок шерстки. А Волк оказался далеко не таким обаятельным.

Тем не менее после первого же просмотра чиновники дали добро на создание более длинной, десятиминутной серии. К ее производству было решено привлечь опытного режиссера. Им и стал Вячеслав Котеночкин, который создал те образы Волка и Зайца, оставшиеся в истории советской мультипликации. А первую серию уже никто и не помнит.