Такими закусками советские хозяйки радовали гостей: секрет в необычном ингредиенте

Советская кухня отличалась множеством необычных и вкусных рецептов. Особенное же внимание хозяйки уделяли закускам, которые нередко поражали необычными сочетаниями ингредиентов.

Так, на многих столах можно было встретить так называемое селедочное масло. Это необычное блюдо состояло всего из трех продуктов: сельди, сливочного масла и горчицы. В первую очередь для приготовления нужно разделать рыбу и очистить от костей, а после — пропустить филе через мясорубку. Готовую пасту смешать с маслом и горчицей по вкусу, при необходимости добавить специи, взбить и охладить.

Готовое блюдо можно намазывать на хлеб, вареную или жареную картошку. И, как уверены повара и хозяйки, селедочное масло можно смело назвать идеальной закуской, от которой в восторге будут все гости, а она станет главным украшением вечера.