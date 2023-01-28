Такими Джоли и Питта не видел никто: как бы выглядели актеры, если бы жили в бедности

Гонорары многих голливудских актеров составляют несколько миллионов долларов за фильм. Этим цифрам уже никто не удивляется, ведь теперь интереснее узнать затраты знаменитостей на поддержание своего сногсшибательного образа.

Главным инструментом артиста является его лицо. Поэтому трудно вообразить, сколько денег такие звезды, как Анджелина Джоли и Брэд Пит, оставляют в салонах красоты. Они оба считаются одними из самых привлекательных актеров современности. Однако без своих многомиллионных состояний вряд ли бы им удалось заполучить такие титулы.

На фотографии видно, что без огромных гонораров они точно перестанут следить за своей внешностью и быстро наберут лишние килограммы.

Деньги на хорошего парикмахера вряд ли найдутся в этом случаи, поэтому их прически будут смотреться ужасно неухоженными. Про стилиста бедным возлюбленным придется забыть и носить одежду, которая им «по карману».