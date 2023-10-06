Таким выплатам позавидуют даже звезды: раскрыт размер пенсии Мымры из «Служебного романа»

Алиса Фрейндлих является одной из самых знаменитых актрис СССР. Алиса Бруновна сыграла более сотни ролей в кино и активно снимается и в наши дни. На счету артистки такие картины, как «Полосатый рейс», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс», благодаря которым ее полюбили миллионы зрителей.

Обласкана Фрейндлих и государством. Актриса является почетным гражданином и получает соответствующую доплату к пенсии. 88-летняя звезда имеет пережила блокаду Ленинграда, поэтому ее размер пенсии был удвоен, как и других блокадников.

К тому же знаменитость имеет почетное звание народной артистки. Суммируя все заслуги и награды Алисы Фрейндлих, выходит, что экранная Мымра получает около 70 тысяч рублей в месяц. Это не единственный доход пенсионерки, которая и по сей день служит в труппе Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.