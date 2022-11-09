Таким Сашу Белого бы не узнали: Сергей Безруков преобразился до неузнаваемости

Сергей Безруков считается одним из самых востребованных и обаятельных актеров российского кино. Но теперь у многих появились вопросы к внешности знаменитости, которую стало трудно называть привлекательной.

В своих социальных сетях звезда экрана поделился снимком, на котором предстал в новом образе. Безруков обзавелся бородой и сменил цвет волос на рыжий. Понравились такие перемены не всем.

«Это точно он? Не узнать», «Какой уставший человек», «Борода вам не идет, уберите», — раскритиковали актера поклонники. Были и такие, кто встал на его защиту.

«Мне так нравится это „уберите“. Народ такой простой. Может, он для роли имидж сменил?» — предположил один из фанатов. Другие заметили, что рыжеволосый артист вполне мог воплотить и Ленина, и Чубайса.

Кто-то и вовсе заметил, что было бы лучше, если бы Безруков примерил этот образ для роли Саши Белого в «Бригаде», которая сделала его знаменитым. Тогда бы актера, вышедшего из этого амплуа, точно не узнали.