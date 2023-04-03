Таким Куценко вы еще не видели: только посмотрите на него с волосами

Поклонники Гоши Куценко впечатлились архивным кадром со школьной скамьи. На нем актер запечатлен юным и, что самое главное, с волосами.

«Да какой же красавчик!», «Вау! Какой молодой», «Такой няшный», — восхитились редким фото подписчики.

Они отметили, что в старшекласснике с романтичной внешностью и стандартной мужской стрижкой трудно узнать звезду «Антикиллера». Один из подписчиков даже пошутил, что у молодого актера парик, ведь зрители уже свыклись с «лысым» образом Гоши.

Кому-то артист своим внешним видом напомнил Сергея Есенина.

«Какой хорошенький был», «Вам идет», — писали в личном блоге Куценко, снова убеждая его вернуться к пышной шевелюре.

Актер побрился налысо в 1996 году после свидания с экс-супругой Марией Порошиной. Так он хотел сменить типаж и привлечь к себе внимание режиссеров.