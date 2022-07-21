«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Артист не покидает сцену уже 60 лет.
Шоумен Александр Морозов прокомментировал популярность и известность Евгения Петросяна. Как оказалось, знаменитость не разделяет критику в адрес его коллеги.
По словам Морозова, который сотрудничал с Петросяном на протяжении долгих лет, он не понимает, почему молодое поколение настолько негативно настроено к прославленному юмористу. Дело в том, что юмор Петросяна, как считает Морозов, можно и не любить, однако нужно уважать его работоспособность и востребованность на протяжении шести десятков лет.
«Таким же известным стать не получится», — рассказывает артист в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
Также Морозов признался, что на самом деле Петросяна в стране любит огромное количество поклонников. Артист долгие годы выстраивал образ, который останется в памяти нескольких поколений россиян, поэтому он не заслуживает такого отношения публики.