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Киноафиша Статьи «Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна

«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна

21 июля 2022 14:15
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна

Артист не покидает сцену уже 60 лет.

Шоумен Александр Морозов прокомментировал популярность и известность Евгения Петросяна. Как оказалось, знаменитость не разделяет критику в адрес его коллеги.

По словам Морозова, который сотрудничал с Петросяном на протяжении долгих лет, он не понимает, почему молодое поколение настолько негативно настроено к прославленному юмористу. Дело в том, что юмор Петросяна, как считает Морозов, можно и не любить, однако нужно уважать его работоспособность и востребованность на протяжении шести десятков лет.

«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна

«Таким же известным стать не получится», — рассказывает артист в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Также Морозов признался, что на самом деле Петросяна в стране любит огромное количество поклонников. Артист долгие годы выстраивал образ, который останется в памяти нескольких поколений россиян, поэтому он не заслуживает такого отношения публики.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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