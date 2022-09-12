Таким худым красавцем сына Сафронова никто не помнит (фото)

В Сети сына художника Никаса Сафронова знают в основном по его необычной внешности. 31-летний Лука Затравкин весит уже 289 кг и постоянно попадает в скандалы. Все началось еще в 2006 году, когда мужчина попал в ДТП: его автомобиль насмерть сбил 78-летнюю женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Несмотря на то, что Лука был полностью оправдан, его психике случившееся нанесло сильный ущерб.

Он и раньше боролся с лишним весом, но затем из талантливого пианиста в считанные годы Затравкин превратился в мужчину с расстройством пищевого поведения. Он сильно располнел и начал поддерживать свой странный образ эпатажными поступками. Лука громил детские бассейны на отдыхе, застревал в унитазе на борту самолета, дрался с другими людьми.

В результате сейчас пользователи Сети и не помнят, каким худым красавцем был музыкант. А ведь в его соцсетях еще можно найти снимки той поры, под которыми фолловеры искренне поражаются произошедшим переменам.