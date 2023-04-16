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Таким его не видели 20 лет: Андрея Малахова в начале карьеры не узнать (фото)

16 апреля 2023 17:00
Таким его не видели 20 лет: Андрея Малахова в начале карьеры не узнать (фото)

Этому интеллигенту было далеко до мачо.

Андрей Малахов построил головокружительную карьеру благодаря скандальным ток-шоу. Сегодня мало кто вспомнит, как выглядел ведущий в начале своей карьеры — 20 лет назад это был совсем другой человек.

Малахов начинал свой путь с программы «Доброе утро». А уже через пять лет Андрей создал собственное ток-шоу «Большая стирка». В начале нулевых телевидение менялось, и программа Малахова пришлась как нельзя кстати. Ведущий стал всенародной звездой, а гостей его шоу и их проблемы обсуждала вся страна.

В те годы Андрей походил на простого интеллигента: очки, короткая прическа, скромные костюмы. Однако с приходом популярности внешность скандального журналиста начала меняться, а его стиль приобрел лоск. Андрей отрастил волосы и разнообразил гардероб гламурными вещами. С временем Малахов из «ботана» превратился в настоящего мачо.

Таким его не видели 20 лет: Андрея Малахова в начале карьеры не узнать (фото)

«Большая стирка» продержалась три года, после чего трансформировалась в «Пять вечеров», а затем в «Пусть говорят». Сегодня 51-летний ведущий активно продолжает свою деятельность. Он женат на дочери медиамагната Виктора Шкулева Наталье, с которой воспитывает сына.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Большая стирка»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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