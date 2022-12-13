Таким ДиКаприо никто не видел: один взгляд на лицо заставит поежиться (фото)

Великолепный Леонардо ДиКаприо является признанным красавчиком и секс-символом мирового кино. Поклонники и поклонницы привыкли всегда видеть его в прекрасной форме. Но однажды актер позволил себе появиться перед зрителями в самом неприглядном виде.

Речь идет о его роли в биографической картине «Дж. Эдгар», снятой легендарным Клинтом Иствудом. ДиКаприо сыграл реального человека по имени Эдгар Гувер, который 50 лет возглавлял ФБР. ДиКаприо исполнил роль персонажа в разном возрасте. Чтобы превратить Леонардо в Гувера-старика, на его лицо каждый день наносили пластический грим. Актер использовал линзы, носовой протез, зубной аппарат и накладную седину. А чтобы было удобнее надевать на голову ДиКаприо скальп, ему подбрили волосы на лбу.

Эффект получился потрясающий. Узнать красавчика Лео под этой маской старости невозможно: он вызывает стойкое отвращение. Говорят, даже сам Иствуд поначалу принял ДиКаприо за другого человека — такой ошеломительный эффект произвел «Лео-старик».