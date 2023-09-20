Таким даже руку не пожимают: Ангелина Вовк неспроста бросила молодого жениха (фото)

Ангелина Вовк была замужем дважды. И даже оказавшись на пенсии, телеведущая удивляла публику своей красотой и привлекательностью. А не так давно начала роман с историком музыки Михаилом Куницыным, который был младше на 25 лет.

Роман знаменитостей развивался стремительно, а однажды среди фанатов начали распространяться слухи о грядущей свадьбе. Якобы Михаил подарил кольцо своей избраннице, и они активно планируют церемонию. Первое время Вовк никак не комментировала эти домыслы, но после призналась, что свадьба все-таки не состоялась.

По словам телеведущей, Куницын разочаровал ее. Возлюбленный оказался не тем человеком, с которым она хотела бы общаться, поэтому она приняла решение разорвать и их помолвку, и любые контакты.

«Время показало, что с ним не то что замуж, даже общаться нельзя! Там бездна качеств, которых я в людях не приемлю», — рассказала знаменитость.

С того времени Вовк не стремиться связать себя какими-либо отношениями и предпочитает наслаждаться компанией друзей или родных.\