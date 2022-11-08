Таких забыть невозможно: знаки Зодиака, которые даже после разрыва не дают покоя бывшим

Эти знаки готовы снова и снова напоминать о себе экс-партнерам.

“Привет! Как дела?” - обычное, на первый взгляд, сообщение может вызвать бурю эмоций - от шока до смеха, если это сообщение от бывшего. Когда экс-партнер вновь появляется на горизонте, неважно, напишет ли он смс, поставит лайк в соцсети или внезапно постучится в дверь, это неизменно вызывает вопросы и подозрение: хм, а что ему или ей нужно? По мнению астрологов, выяснить, будет ли ваш избранник в случае “отставки” надоедать и регулярно напоминать о себе, можно по дате его рождения. Самые докучливые бывшие, как оказалось, появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Дева

Уроженцы земного знака способны своей заботой довести вторую половинку до ручки. Они постоянно названивают партнеру, чтобы выяснить, как тот пообедал, в холодное время года будут беспокоиться, не холодно ли ему или ей, а летом - не жарко ли. Одним словом, своей опекой Девы выведут из себя кого угодно.

Когда отношения заканчиваются, избранник вздыхает с облегчением: наконец-то никто не станет приставать с ненужными советами и расспросами!

Но радоваться рано: представители знака будут еще долго писать и звонить, чтобы выяснить, как там бывший, хорошо ли кушает и не страдает ли бессонницей.

Скорпион

Скорпионы - настоящие собственники. На этом, в общем-то, можно было бы поставить точку, однако для тех, кто еще не сталкивался с этим явлением, необходимо пояснить.

Представители водного знака относятся к второй половинке как к своей вещи, которую никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права забирать.

Даже когда Скорпион расстается с партнером, он не перестает зримо или незримо присутствовать в его жизни: следит в социальных сетях, постоянно звонит или пишет, а особо настырный будет еще караулить на улице в надежде вернуть себе потерянную собственность.

Рыбы

После расставания с Рыбками события могут развиваться по двум сценариям. Если партнеры разошлись мирно и спокойно, уроженцы водного знака будут мягко и ненавязчиво напоминать о себе с помощью смс, лайков и смайликов, мемов в личные сообщения.

А вот если разрыв произошел бурно и со скандалами, Рыбы могут задействовать “тяжелую артиллерию” и пустить в ход сплетни, слухи, месть и другие грязные способы привлечь к себе внимание бывшего.

Поэтому астрологи рекомендуют расставаться с Рыбками по-хорошему, или, во всяком случае, постараться смягчить их гнев.