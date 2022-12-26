Таких ужасов зрителям не показали: как евнуха наказывали за связь с наложницей

Евнухи на протяжении многих лет были одними из главных людей в гареме султанов Османской империи. Для того, чтобы быть уверенными в их верности, они проходили через оскопление, что полностью лишало их мужской силы. Однако в некоторых случаях им удавалось сохранить потенцию, и они заводили романы с наложницами султана.

Подобные связи были полностью под запретом. Если кто-то из правителей страны или членом семьи султана узнавал о них, то евнуха ждало серьезное наказание. И зависело оно от социального положения самого евнуха.

Так, если он оказывался под покровительством султанши, то он мог избежать смерти. Его просто выгоняли из дворца, и он больше никогда не мог служить в гареме. Если же евнух не мог похвастаться защитой, то его ждали весьма суровые пытки.

В первую очередь его вновь заставляли пройти через оскопление, чтобы все были наверняка уверены, что подобный роман точно не повторится. Помимо этого, их избивали плетьми, при чем количество ударов определял сам падишах, и он мог остановиться на совершенно любом числе. На этом наказание преступников не заканчивалось, так как после операции их бросали в темницу, где они в большинстве случае умирали, ведь им не давали даже воды.

Подобные наказания применялись на протяжении многих лет в Османской империи. И многие жители гарема были уверены, что быстрая смерть намного лучше, чем пытки, которые их ждут.