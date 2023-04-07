Таких теперь редко встретишь: как выглядит жена звезды «Даешь молодежь!»

Ржавый, вампир Дэнис, метросексуал Данила Фокс — скетчком «Даешь молодежь!» открыл Андрею Бурковскому путь в кино. Только за последние три года актер снялся в 18 картинах. С самого начала карьеры с ним рядом была его девушка Ольга, вскоре ставшая женой.

В прошлом году пара отметила агатовую свадьбу. 20 лет назад они случайно познакомились в поезде и поняли, что жить друг без друга не могут. Влюбленные съехались и через 6 лет поженились. Андрей называет Ольгу идеальной женой.

С этим сложно не согласиться, если изучать внешний вид возлюбленной артиста. Блондинка с бесконечно длинными ногами и небольшим, аккуратным бюстом могла бы с успехом прогуливаться по подиумам модных домов. Но супруга кинозвезды занимается семьей и воспитывает двоих детей. При более близком рассмотрении возрастные изменения все-таки прослеживаются. Однако она не скрывает их.

Девушка выглядит элегантно и производит неизгладимое впечатление на фанатов обоих полов. Они говорят, что таких все меньше как среди творческой богемы, так и среди простых смертных.