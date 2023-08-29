Таких совпадений не бывает: Катя Пушкарева оказалась копией звезды американского сериала

В середине 2000-х на российские телеэкраны вышел сериал «Не родись красивой» о дурнушке Кате Пушкаревой, которую сыграла актриса Нелли Уварова. Сюжет развивается вокруг некрасивой, но очень умной девушки, которая устроилась работать в модный дом.

История о превращении гадкого утенка в прекрасного лебедя и о встрече с «прекрасным принцем» Андреем Ждановым покорила множество зрителей. Но мало кто знает, что сериал — это киноадаптация американской версии под названием «Дурнушка Бетти». Только в оригинале шоу было больше похоже на мыльную оперу в классическом понимании.

Российский же сериал можно отнести скорее к мелодраме, а местами даже к комедии. Но сюжет очень похож: главная героиня, у которой наблюдаются проблемы с умением одеваться и краситься, устаивается на работу в модный журнал на должность помощника редактора и влюбляется.