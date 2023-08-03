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Таких совпадений не бывает: будущий зять Малинина оказался его копией

3 августа 2023 13:30
Таких совпадений не бывает: будущий зять Малинина оказался его копией

Настоящий красавчик и сердцеед.

Пример Устиньи Малининой еще раз доказывает, что девочки ищут возлюбленных, похожих на своего отца. Звездная наследница давно живет в Великобритании. И там она встретила своего будущего мужа Зака.

Яркая привлекательная блондинка не скрывает своего счастья от интернет-пользователей. В социальных сетях дочь Александра Малинина часто делится совместными фотографиями с красавчиком-женихом. Пара готовится к свадьбе, но при этом успевает много путешествовать.

Не так давно Устинья показала поклонникам снимки, сделанные во время поездки в Тоскану. Влюбленные охотно позировали перед камерой, не скрывая теплых чувств друг к другу. А фолловеры были сильно впечатлены тем, что Зак оказался полной копией знаменитого российского певца.

«Как же жених похож на вашего папу», «Очень похож. Так редко бывает», — с удивлением подметили подписчики Устиньи.

Таких совпадений не бывает: будущий зять Малинина оказался его копией
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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