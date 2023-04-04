Таких шикарных волос вы еще не видели: как выглядит русская Рапунцель

Жительница Барнаула Дарья Губанова с детства восхищалась героиней сказки братьев Грим «Рапунцель». Она мечтала о похожей прическе, а однажды одноклассница бросила ей вызов, сказав, что та никогда не сможет отрастить такие же длинные волосы. Дарья решила доказать обратное и в 15 лет отказалась от стрижки.

Сейчас длина волос знаменитости составляет 172 сантиметра. Как признается Дарья, голову она моет раз в две недели и регулярно наносит маски и бальзамы, которые поддерживают здоровье и красоту.

О своей жизни Дарья рассказывает в социальных сетях, где ее прозвали русской Рапунцель. В записях девушка показывает изобретательные прически и регулярно делится снимками с эффектных фотосессий, которые вызывают неизменный восторг у поклонников. Как уверены подписчики, Дарью точно можно считать одной из самых красивых интернет-знаменитостей, а ее волосам завидуют девушки не только в России, но и по всему миру.