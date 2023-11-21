Таких сдают в дом престарелых: эти привычки всех бабушек сводят родных с ума

С возрастом людям все сложнее менять свое поведение. На характер начинают влиять разные жизненные обстоятельства: отношения с родственниками, проблемы со здоровьем, психологические трудности. Вот почему нередко общаться с пожилыми людьми попросту невозможно из-за их противных привычек. Таких бабушек и дедушек стороной обходят внуки.

Например, никому не нравятся постоянные тяжелые вздохи, негативные комментарии и ворчание. Эта особенность стариков раздражающе действует на окружающих.

Не одобряет молодежь и привычку пенсионеров обсуждать всех вокруг, причем в критичной манере. Кроме того, пожилые люди не готовы адаптироваться к новому, поэтому всегда отстаивают собственную точку зрения, не желая принимать чужую позицию. Они просто не могут посмотреть на ситуацию под другим углом.

Также старики частенько неуважительно относятся к правилам и законам, не соблюдают очереди в транспорте и магазинах, считая, что по умолчанию обладают особыми правами. Что же касается отношений с родственниками, то пожилые люди могут проявлять навязчивый контроль, вмешиваясь во все дела.