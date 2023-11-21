Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Таких сдают в дом престарелых: эти привычки всех бабушек сводят родных с ума

Таких сдают в дом престарелых: эти привычки всех бабушек сводят родных с ума

21 ноября 2023 14:15
Таких сдают в дом престарелых: эти привычки всех бабушек сводят родных с ума

С подобными вещами никто не сможет смириться.

С возрастом людям все сложнее менять свое поведение. На характер начинают влиять разные жизненные обстоятельства: отношения с родственниками, проблемы со здоровьем, психологические трудности. Вот почему нередко общаться с пожилыми людьми попросту невозможно из-за их противных привычек. Таких бабушек и дедушек стороной обходят внуки.

Например, никому не нравятся постоянные тяжелые вздохи, негативные комментарии и ворчание. Эта особенность стариков раздражающе действует на окружающих.

Не одобряет молодежь и привычку пенсионеров обсуждать всех вокруг, причем в критичной манере. Кроме того, пожилые люди не готовы адаптироваться к новому, поэтому всегда отстаивают собственную точку зрения, не желая принимать чужую позицию. Они просто не могут посмотреть на ситуацию под другим углом.

Также старики частенько неуважительно относятся к правилам и законам, не соблюдают очереди в транспорте и магазинах, считая, что по умолчанию обладают особыми правами. Что же касается отношений с родственниками, то пожилые люди могут проявлять навязчивый контроль, вмешиваясь во все дела.

Фото: Кадр из фильма «Дюплекс» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше