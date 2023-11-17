Таких называют фриками: Малинин неспроста отказался от внебрачной дочери-американки (фото)

Второй женой Александра Малинина стала певица Ольга Зарубина. В течение пяти лет пара была вместе, но в 1988 году решила полностью разорвать свои отношения. А наследница супругов Кира осталась жить в США вместе с мамой.

Воспитанием Киры занималась не только мать, но и ее избранник Владимир Евдокимов. Малинин же сторонился дочери. Как оказалось, он не признавал их родство. Первая встреча отца и наследницы состоялась только спустя почти 25 лет в эфире одного из шоу.

Но даже личное знакомство не изменилось ситуацию. По словам Малинина, его смутила жизненная позиция Киры. В то время девушка жила в трейлере, отказывалась от официальной работы. Музыкант не смог смириться с такими убеждениями и не стал признавать свою дочь.

Ссора оказалась большим ударом для Киры. Она впала в тяжелую депрессию, но спустя несколько лет смогла вернуться к обычной жизни. Девушка простила отца, однако сам Малинин так и не решился восстановить общение с дочерью.