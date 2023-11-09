«Таких миллионы»: самый красивый мальчик в мире вырос, и все разочаровались (фото)

Уильям Франклин-Миллер заявил о себе в модельном бизнесе, когда ему было четыре года. Малыш поражал всех своей привлекательной внешностью, но со временем его красота сошла на нет.

Поначалу юноша подавал большие надежды. В 13 лет он удостоился громкого звания: журнал Forbes назвал его самым красивым мальчиком в мире. Крупные компании выстраивались в очередь, чтобы заключить контракт с востребованной моделью. А позже Уильям примерил на себя и амплуа актера.

Он засветился во многих проектах, но успех в кино отнюдь не все, к чему стремится Франклин-Миллер. Парень планирует стать архитектором. И многие поддерживают его намерение не связывать жизнь с кинематографом.

Увы, самый красивый мальчик вырос, и всех разочаровал. Интернет-пользователи не видят ничего особенного во внешнем облике звезды соцсетей и отмечают, что нового Брэда Питта из него не получится.