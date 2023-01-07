Таких людей всего 14 в мире: как выглядит малышка с улыбкой Джокера (фото)

Кристина Верчер стала матерью в 21 год. Она и ее супруг Блейз внимательно следили за всем ходом беременности, регулярно наблюдаясь у специалистов. Однако, к их удивлению, новорожденная дочка Айла появилась на свет с весьма редким заболеванием — двусторонней макростомией.

Из-за этой аномалии уголки ее рта не срослись еще во время формирования плода. Поэтому девочка выглядит так, как будто всегда улыбается, а внешне похожа на Джокера из фильма «Темный рыцарь» в исполнении Хита Леджера.

Диагноз дочери стал шоком для молодых родителей. Но Кристина и Блейз не стали скрывать Айлу от публики, а стараются рассказывать о ней всему миру. Они регулярно делятся милыми снимками и видео с наследницей и рассказывают своим подписчикам, с какими проблемами им приходится сталкиваться.

«Мы не перестанем делиться нашим опытом и любимыми воспоминаниями, потому что мы так гордимся этим», — пишет Кристина.

При этом в будущем они собираются отправить дочь на пластическую операцию. Они рассчитывают, что хирургам удастся исправить улыбку Айлы, поэтому ей не придется жить с такой необычной внешностью.

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