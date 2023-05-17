Таких красивых не бывает: идеальная советская женщина приведет вас в восторг

В СССР многое было стабильно, предсказуемо и пугающе статично. Но не стандарты красоты. Здесь «совок» не отставал от остальной продвинутой планеты. В моде были то пышки, то худышки, то осветлившиеся донельзя блондинки, то жгучие брюнетки.

В какой-то промежуток времени отдавали предпочтение кудрям как у барашка, а затем выпрямляли волосы самым настоящим утюгом. Женщинам приходилось идти на тысячу и одно ухищрение, чтобы оставаться «на плаву» и котироваться у мужчин. Для этого носили экстремальное мини, пугающее макси, привычное теперь многим «бохо» или вовсе строгую классику.

Раз в пару лет идеал красоты по советским меркам и лекалам диаметрально менялся. Но идеальную по стандартам красоты советскую женщину, кажется, удалось обнаружить. Правда, сделали это уже через много лет после распада СССР. И не «вживую», а при помощи нейросети. Однако теперь мы с вами можем лицезреть ту самую идеальную красавицу из Союза и восхищаться ею.