Таких красивых не бывает: американская дочь Догилевой произвела фурор

Быть единственной дочерью известной актрисы порой бывает совсем непросто. Однако Светлана Догилева с этим успешно справляется. Она прошла через многое — болезненное детство, алкоголизм матери, развод родителей, переезд в Америку и даже тяжелейшую анорексию. Такой путь простым не назовешь, но Светлана с поразительной силой проходит через все эти испытания.

Кроме силы характера девушке досталась яркая привлекательная внешность. Действительно, глядя на нее можно легко потерять голову. Впрочем, это и понятно, ведь ее мать тоже в юности была невероятно красивой. И Светлана унаследовала ее красоту. А некоторые даже могут сказать, что дочь во многом превзошла мать. К слову, внешность девушки далеко не единственное ее достоинство.

Светлана не только красива, а еще умна и талантлива. Переехав в Америку, она поступила в Американскую академию драматического искусства. И вскоре начала карьеру киноактрисы, продолжив актерскую династию. Сейчас Светлана еще только начинает свой профессиональный путь, но почти нет сомнений, что ее ждет успех. Кроме актерского мастерства девушку привлекает также модельный бизнес, и она пробует в нем свои силы. Словом, она всегда стремится к большему.