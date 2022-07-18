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Изменения налицо: россияне ахнули при виде Загитовой

18 июля 2022 12:15
Изменения налицо: россияне ахнули при виде Загитовой

Фанаты не поскупились на комплименты в адрес кумира.

Алина Загитова взбудоражила пользователей Сети переменами своей внешности. Фигуристка не побоялась поделиться новым снимком для своего паспорта.

18 мая этого года звезда спорта отметила 20-летие. В связи с этим она была вынуждена обновить свой паспорт, о чем и рассказала в социальных сетях. Загитова показала новую фотографию для документа, чем взбудоражила поклонников. Как отметили пользователи Сети, они не ожидали таких сильных перемен во внешности фигуристки, ведь она практически каждый день находится под пристальным вниманием публики.

Изменения налицо: россияне ахнули при виде Загитовой

«Как же ты выросла, с ума сойти», «Очень изменилась, но такая же красивая», «Очень сильно изменилась, похорошела», «Была красивая девочка, стала красивая девушка», — вострогаются преданные поклонники в Telegram-канале девушки.

Также подписчики попытались узнать о карьерных планах у звезды фигурного катания. Поклонники задали множество вопросов о будущем спортсменки, однако Загитова их проигнорировала.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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