Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

Квентин Тарантино дал редкое интервью и рассказал о своём новом проекте — фильме «Приключения Клиффа Бута» про героя Брэда Питта из «Однажды в Голливуде». Это станет самым дорогим фильмом маэстро, но есть нюанс: на этот раз режиссёром будет не он.

Финчер за камерой

Сценарий написал сам Тарантино, он же выступает продюсером, но снимать картину будет Дэвид Финчер — автор «Бойцовского клуба», «Семи» и «Социальной сети». Съёмки стартовали в прошлом месяце и продлятся около полугода.

Бюджет — космос

На фильм выделено $200 млн — это абсолютный рекорд для проектов Тарантино. Для сравнения: «Джанго освобождённый» стоил $100 млн, «Однажды в… Голливуде» — $90 млн, а «Бесславные ублюдки» и вовсе $70 млн.

Ирония в том, что сам режиссер снимать картину категорически отказался, за режиссуру он отвечать будет еще один, последний раз, в неназванном фильме. Сценарий последней картины только находится в работе, и градус ожидания растет.

Кино или Netflix?

Пока неизвестно, выпустит ли Netflix фильм в широкий прокат, но Тарантино уверен, что короткое окно в 1–2 недели в кинотеатрах проекту всё же дадут, чтобы отбить раздутый бюджет.

Премьера «Приключений Клиффа Бута» ожидается в 2026 году, а Брэд Питт уже нацелен на второй «Оскар». А ранее Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях.