Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

21 августа 2025 16:39
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

Ирония судьбы по-голливудски. 

Квентин Тарантино дал редкое интервью и рассказал о своём новом проекте — фильме «Приключения Клиффа Бута» про героя Брэда Питта из «Однажды в Голливуде». Это станет самым дорогим фильмом маэстро, но есть нюанс: на этот раз режиссёром будет не он.

Финчер за камерой

Сценарий написал сам Тарантино, он же выступает продюсером, но снимать картину будет Дэвид Финчер — автор «Бойцовского клуба», «Семи» и «Социальной сети». Съёмки стартовали в прошлом месяце и продлятся около полугода.

Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

Бюджет — космос

На фильм выделено $200 млн — это абсолютный рекорд для проектов Тарантино. Для сравнения: «Джанго освобождённый» стоил $100 млн, «Однажды в… Голливуде» — $90 млн, а «Бесславные ублюдки» и вовсе $70 млн.

Ирония в том, что сам режиссер снимать картину категорически отказался, за режиссуру он отвечать будет еще один, последний раз, в неназванном фильме. Сценарий последней картины только находится в работе, и градус ожидания растет.

Кино или Netflix?

Пока неизвестно, выпустит ли Netflix фильм в широкий прокат, но Тарантино уверен, что короткое окно в 1–2 недели в кинотеатрах проекту всё же дадут, чтобы отбить раздутый бюджет.

Премьера «Приключений Клиффа Бута» ожидается в 2026 году, а Брэд Питт уже нацелен на второй «Оскар». А ранее Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Читать дальше 22 августа 2025
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится Читать дальше 19 августа 2025
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» «Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» Читать дальше 21 августа 2025
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды Читать дальше 21 августа 2025
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди) Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди) Читать дальше 21 августа 2025
Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм Читать дальше 20 августа 2025
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Читать дальше 19 августа 2025
Мчим на Хогвартс-экспрессе по фильмографии Рэдклиффа: 5 фильмов на любой вкус, где актер играл безумного бандита и даже труп Мчим на Хогвартс-экспрессе по фильмографии Рэдклиффа: 5 фильмов на любой вкус, где актер играл безумного бандита и даже труп Читать дальше 19 августа 2025
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке «Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше