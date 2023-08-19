«Таких больше не делают»: даже в 83 года Атоса называют красавцем
Время над артистом не властно.
Вениамин Смехов за свою актерскую карьеру сыграл огромное количество самых разных ролей, но для россиян он всегда будет Атосом из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Премьера картины, ставшей культовой, состоялась в далеком 1978-м. Немало воды с тех пор утекло. На днях любимый многими артист отметил свой 83-й день рождения.
По этому случаю дочь актера Алика Смехова опубликовала в социальных сетях совместную с ним фотографию. Звезда трогательно поздравила папу, и подписчики охотно к ней присоединились. Многие удивились тому, как прекрасно в своем возрасте выглядит Вениамин Борисович: даже в 83 его по-прежнему называют очаровательным красавцем.
«Всегда смотрю на вашего папу и восхищаюсь. Таких больше не делают», «Талантливый и красивый у вас папа», «Наш шикарный Атос», — восхитились артистом фолловеры его наследницы.