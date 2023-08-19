«Таких больше не делают»: даже в 83 года Атоса называют красавцем

Вениамин Смехов за свою актерскую карьеру сыграл огромное количество самых разных ролей, но для россиян он всегда будет Атосом из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Премьера картины, ставшей культовой, состоялась в далеком 1978-м. Немало воды с тех пор утекло. На днях любимый многими артист отметил свой 83-й день рождения.

По этому случаю дочь актера Алика Смехова опубликовала в социальных сетях совместную с ним фотографию. Звезда трогательно поздравила папу, и подписчики охотно к ней присоединились. Многие удивились тому, как прекрасно в своем возрасте выглядит Вениамин Борисович: даже в 83 его по-прежнему называют очаровательным красавцем.