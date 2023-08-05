Широкая кость в отца: Киркоров показал, как выглядит 11-летняя дочь в купальнике

С момента появления долгожданной наследницы Филипп Киркоров души не чает в дочери. Даже рождение сына Мартина не изменило степень внимания певца к своей любимице Алле-Виктории.

С ранних лет девочка получала самые дорогие подарки, все ее желания тут же исполнялись. Исполнитель не скрывал, что дочка очень похожа на него: она тоже предпочитает роскошь во всем, яркие наряды и любит внимание и светскую жизнь.

Не скупится певец и на отдых для любимой наследницы. Например, сейчас он проводит время с детьми на греческих курортах. И, судя по фигуре 11-летней Аллы-Виктории в модном розовом «Барби-купальнике», она уже познала первые прелести переходного возраста, а потому очень бурно развивается и растет.

Этот период отразился и на характере девочки, поэтому поп-королю приходится по первому требованию исполнять все ее капризы, которых становится только больше. Тем не менее, в Греции Алла-Виктория отдыхает очень активно, как любой ребенок в ее возрасте, и, несмотря на адскую жару, не отсиживается в номере отеля.