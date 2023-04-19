Такие сейчас не в моде: только взгляните на американскую дочь Татьяны Догилевой

Татьяна Догилева познала счастье материнства в довольно солидном возрасте. Свою дочь Екатерину она родила в 37 лет. Как сегодня складывается судьба наследницы Догилевой?

Екатерина появилась на свет в браке актрисы и сатирика Михаила Мишина. Ради Догилевой писатель бросил свою супругу и женился на ней. Через несколько лет в их семье родилась дочь, которой дали фамилию матери. Родители на тот момент много работали, поэтому не могли посвящать себя ребенку. Это негативно сказалось на Екатерине, у которой со временем начались проблемы с питанием.

Она то худела, то поправлялась.

Сегодня 28-летняя Екатерина пришла в норму. Она стала аппетитной и дородной девушкой с щечками. Сегодня такой типаж не в моде, но главное, что дочка Догилевой восстановилась после «качелей» с весом. Екатерина живет и работает в Америке. Она занимается режиссурой и уже сняла свой короткометражный фильм, где появилась в одной из ролей. Екатерина не хочет, чтобы ее ассоциировали с матерью, и поэтому сменила фамилию на Ланн.