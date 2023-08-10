Такие разные Тихонов и Сошальский были мужьями одной актрисы: глазам не поверите

Быть супругом этой артистки оказалось не так просто.

На первый взгляд может показаться, что между Вячеславом Тихоновым и Владимиром Сошальским не может быть ничего общего. Но таких разных актеров угораздило влюбиться в одну и ту же женщину.

Первым на Нонне Мордюковой женился Тихонов. Звезды прожили в законном браке 13 лет, у них появился сын Владимир. Знойная казачка была недовольна материальным положением семьи и часто обвиняла мужа в неспособности зарабатывать деньги.

Имелась между супругами и другая проблема. Уж слишком непохожие у них были характеры. Темпераментная Мордюкова называла мужа молчуном и сухарем. Настал момент, когда знаменитость устала терпеть хладнокровие и безразличие своего избранника и подала на развод.

После этого звезда сошлась с Сошальским, который был противоположностью ее первого мужа. Но и этот союз не был счастливым. Брак знаменитостей просуществовал крайне мало — всего полгода.