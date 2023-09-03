Такие праздники считали «нормой» на Руси: сейчас вызывают ненависть из-за европейцев

На Руси народ любил как следует разгуляться. В те времена ни один праздник не обходился без карнавальных шествий скоморохов и их веселых представлений.

Сегодня к таким шоу многие россияне относятся презрительно, ведь они являлись олицетворением западных влияний. Впрочем, и на Руси у скоморохов было много ненавистников.

Первыми бродячих артистов в черный список внесли представители церкви. Религиозные деятели вообще не одобряли никаких увеселительных мероприятий, а особенно музыкальных. Песни считались «бесовским потешением». Доставалось и тем, кто общался со скоморохами: таких людей считали грешниками.

Власти всячески поддерживали гонение на уличных артистов. По их приказу жгли и ломали музыкальные инструменты скоморохов, а самих актеров избивали батогами. Несмотря на такие жесткие и жестокие меры, выступающие не бросали свое ремесло, а народ не переставал ходить на праздники и наслаждаться красочным зрелищем.