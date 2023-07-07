Такие ногти делают только «бабки»: маникюр, от которого надо всем отказаться

Руки — визитная карточка любой женщины, и маникюр давно стал неотъемлемой частью жизни большинства россиянок. Выбирая новый аутфит для своих ногтей, стоит проявлять осторожность.

Неудачный дизайн может испортить впечатление даже от самого качественного маникюра. Говорят, о вкусах не спорят, но есть такой лак для ногтей, от которого давно пора отказаться, особенно если вам не 50+.

Подробности в беседе с порталом BLITZ+ раскрыла мастер ногтевого сервиса Юлия Бородина.

«Не стоит делать перламутровые ногти», — категорично заметил эксперт.

По уверению специалиста, подобный дизайн популярен среди возрастных женщин.

Считается, что такие ногти делают только «бабки», поскольку перламутровый лак можно купить в любом магазине и стоит он гораздо дешевле остальных. По словам Бородиной, лучше отдавать предпочтение френчу, нюду или же классическому красному цвету.