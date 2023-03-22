Такие молодые и счастливые: глазам не поверите, увидев фото со свадьбы Агутина и Варум

«Любовь моя, мы взяли серебро», — так Леонид Агутин поздравил свою жену Анжелику Варум с 25-летием совместной жизни. Роман одной из самых крепких и гармоничных пар российского шоу-бизнеса начался в 1997 году.

Через три года артисты поженились. Свадьба прошла в Венеции. Туда супруги продолжают приезжать, чтобы отпраздновать бракосочетание. Фотографии с первой церемонии и из праздничного путешествия в день годовщины опубликовала Анжелика Варум.

Первый кадр запечатлел пару в бело-красных одеяниях на фоне ярко-синего неба. Вместо фаты у невесты шляпка с кокетливой вуалью, а на пиджаке притягательный акцент в виде алого цветка.