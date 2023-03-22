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Такие молодые и счастливые: глазам не поверите, увидев фото со свадьбы Агутина и Варум

22 марта 2023 20:30
Такие молодые и счастливые: глазам не поверите, увидев фото со свадьбы Агутина и Варум

С возрастом супруги похорошели.

«Любовь моя, мы взяли серебро», — так Леонид Агутин поздравил свою жену Анжелику Варум с 25-летием совместной жизни. Роман одной из самых крепких и гармоничных пар российского шоу-бизнеса начался в 1997 году.

Через три года артисты поженились. Свадьба прошла в Венеции. Туда супруги продолжают приезжать, чтобы отпраздновать бракосочетание. Фотографии с первой церемонии и из праздничного путешествия в день годовщины опубликовала Анжелика Варум.

Первый кадр запечатлел пару в бело-красных одеяниях на фоне ярко-синего неба. Вместо фаты у невесты шляпка с кокетливой вуалью, а на пиджаке притягательный акцент в виде алого цветка.

Такие молодые и счастливые: глазам не поверите, увидев фото со свадьбы Агутина и Варум

«Вы чудесные!», «Это самый креативный свадебный образ что я видела!», «Такие молодые и счастливые», — прокомментировали публикацию подписчики. Многие из них отметили, что с возрастом творческий тандем стал еще более интересным, а внешность супругов — более привлекательной. «Годы вас не старят, только облагораживают», «Вы крутая пара», «Еще лучше и красивей стали!» — наперебой восхищались подписчики.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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