Такие лица сегодня редкость: от взгляда на дочь звезды «Американской трагедии» дух захватывает
Наследница артистки пошла наперекор своей семье.
В жизни большинства актеров есть фильм, премьера которого изменила все. Для Анны Алексахиной это «Американская трагедия»: воплотив красавицу Сондру Финчли, она проснулась знаменитой.
Несмотря на то, что карьера знаменитости сложилась успешно, она не хотела, чтобы ее единственная дочь Екатерина Васильева была актрисой. Однако именно так и случилось — вопреки мнению родителей, звездная наследница отправилась в Москву и стала студенткой театрального.
Уже во время учебы она играла в театре ГИТИСа, а в 2007 году начала плотное сотрудничество со «Студией театрального искусства». Засветилась Васильева и на больших экранах — например, снялась в сериалах «Отрыв» и «Преступление и наказание».
Между тем многие обращают внимание не только на актерский талант Васильевой, но и на ее необычную внешность. Такие лица сегодня редкость: звезда может похвастаться нетипичной, яркой и естественной красотой. Поклонники знаменитости признаются, что от одного только взгляда на любимую артистку захватывает дух.
«Чудесная актриса! Какая красивая, чистая, милая, олицетворение женственности и невинности!», «От нее невозможно отвести взгляд — недоступная, гордая», — пишут в Сети.