Такие лица сегодня редкость: от взгляда на дочь звезды «Американской трагедии» дух захватывает

В жизни большинства актеров есть фильм, премьера которого изменила все. Для Анны Алексахиной это «Американская трагедия»: воплотив красавицу Сондру Финчли, она проснулась знаменитой.

Несмотря на то, что карьера знаменитости сложилась успешно, она не хотела, чтобы ее единственная дочь Екатерина Васильева была актрисой. Однако именно так и случилось — вопреки мнению родителей, звездная наследница отправилась в Москву и стала студенткой театрального.

Уже во время учебы она играла в театре ГИТИСа, а в 2007 году начала плотное сотрудничество со «Студией театрального искусства». Засветилась Васильева и на больших экранах — например, снялась в сериалах «Отрыв» и «Преступление и наказание».

Между тем многие обращают внимание не только на актерский талант Васильевой, но и на ее необычную внешность. Такие лица сегодня редкость: звезда может похвастаться нетипичной, яркой и естественной красотой. Поклонники знаменитости признаются, что от одного только взгляда на любимую артистку захватывает дух.