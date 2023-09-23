Такие имя и фамилию вряд ли слышали: почему Ани Лорак пришлось взять псевдоним

Ани Лорак известна на всю страну как одна из самых ярких и привлекательных артисток. Ее концерты проходят с неизменным аншлагом, а некоторые поклонники сопровождают артистку по всем городам длительных туров. Однако мало кто догадывается, что громкое и запоминающееся имя лишь псевдоним артистки.

Как оказалось, Лорак родилась под именем Каролина Куек. И первое время она не собиралась брать псевдоним, но со временем поняла, что публика не запоминает такое сложное сочетание имени и фамилии, поэтому никто не узнает ее на концертах.

В итоге артистка взяла свое необычное имя и, прочитав наоборот, разделила его на две части. Так зрители познакомились с Ани Лорак. И уже после первого концерта яркое сочетание запомнилось как российской, так и иностранной публике. С тех пор артистка не думала возвращаться к своему родному имени.