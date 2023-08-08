Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей

Еще со времен Древней Руси имена людей сильно зависели от их сословия. Эта традиция продержалась вплоть до начала 20 века. Назвать крестьянского ребенка и сына дворян одинаково было просто невозможно.

Самый высокий статус имели княжеские, а позднее царские имена. Их нередко чередовали, называя сыновей в честь дедов и прадедов. Поэтому среди князей и царей были так распространены тезки. В Древней Руси знатных мужчин традиционно называли такими именами, как Олег, Игорь, Владимир, Святослав. Позже к ним добавились православные имена: Александр, Михаил, Борис, Петр, Иван, Павел, Василий. Среди девочек аристократическими считались такие имена, как София, Елена, Анна, Александра, Ольга. Эти имена пользуются популярностью и сегодня.

А вот большинство крестьянских имен долгое время считались устаревшими. Хотя на фоне новой волны популярности старинных имен так сегодня нередко называют детей. Простолюдины могли носить такие имена, как Богдан, Потап, Игнат. Девочек в крестьянских семьях звали Феклами, Евдокиями, Анфисами и Матренами.