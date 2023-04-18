Такие гены не испортить: только взгляните, как выглядит дочка Соломина (фото)

В этом году она отметит 39-й день рождения.

Виталий Соломин дважды становился отцом. Первая его дочь Анастасия появилась на свет в 1973 году, а вторая наследница Елизавета — спустя 11 лет. И, как оказалось, именно младшая решила пойти по стопам знаменитого артиста.

Заниматься кинематографом Елизавета начала после смерти отца в 2002 году. В то время она училась в МГУ, но забрала документы и поступила на режиссерский факультет ВГИКа, чтобы иметь что-то общее с любимым отцом. С того времени она снимает кино и иногда перевоплощается в артистку. Например, она исполнила эпизодическую роль в картине «Поддубный» у своего мужа Глеба Орлова.

Елизавета, несмотря на звездную фамилию, ведет закрытый образ жизни. Лишь изредка ее можно встретить в эфире ток-шоу и на светских мероприятиях. При этом, как отмечают фанаты, Соломина выросла точной копией своего отца, поэтому в ней безошибочно узнаются черты экранного доктора Ватсона.