Такие фразы говорят только аристократы: деревенщины даже их смысла не понимают

По речи человека зачастую можно определить если не уровень его интеллекта, то хотя бы степень образованности. Так было всегда. Например, некоторые фразы, дошедшие до нашего времени, были понятны только представителям высших сословий. Да и среди современных людей они найдут отклик только у начитанных личностей.

Например, фраза «положить под сукно» используется по сей день. Часто так говорят о чиновниках, которые бездействуют по какому-то вопросу. Выражение можно трактовать и как «оставить без внимания». А появилось оно потому, что в богатых домах столы покрывали сукном, под него складывали документы, которые не хотели смотреть или подписывать в данный момент.

Еще одна дошедшая до современности фраза «прокатить на вороных» означает отклонить что-то. Речь идет о способе принятия решения путем коллективного голосования. Если человек был согласен, он выкладывал белый шар, если против — черный (вороной).

Наконец, многие слышали о кисейных барышнях. Таким званием наделяют изнеженных и воздушных особ. А изначально фраза была насмешливой. Кавалеры называли так провинциалок, которые шили наряды из тонкой ткани — кисеи. Вот только она была предназначена для занавесок, а не для платьев.