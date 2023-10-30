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Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь

30 октября 2023 18:30
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь

Многие сохранились до сих пор.

С приходом христианства на Руси резко изменилось отношение к незаконнорожденным детям. Интимная близость до свадьбы порицалась и считалась делом грешным, поэтому плодам такой любви приходилось несладко.

Бастардам давали фамилии, делающие акцент на их происхождении. Например, священники могли «наградить» их такими фамилиями, как Иудин, Грешной, Иродов, Безбожный.

Если мать такого ребенка выходила замуж, то ее дитя могло взять фамилию отчима, но только с приставкой полу. Допустим, Полукарпов или Полуванов.

Во времена Российской Империи внебрачные наследники записывались по имени матери — Анютины, Домнины. Особая манера была в дворянском сословии. Там от фамилии отца оставляли только половину. Например, Трубецкой превращался в Бецкого и так далее. Интересно, что многие из таких фамилий можно встретить и сегодня.

Фото: Кадр из сериала «Славяне» (2021)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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