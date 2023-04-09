Такая же обворожительная: как сейчас выглядит Ирина из сериала «Солдаты»

Благодаря роли медсестры Ирины Пылеевой в сериале «Солдаты» Ольга Фадеева приобрела всероссийскую популярность. С тех времен 44-летняя актриса успела выйти замуж, сняться в десятках фильмов и еще больше похорошеть.

Убедиться в этом можно при взгляде на свежие фото артистки. Одно из них запечатлело актрису в спортивном аутфите на берегу реки. По-прежнему привлекательная актриса вдохновенно смотрит вдаль. Всем своим видом она излучает нежность и женственность. Полное отсутствие макияжа подчеркивает ее естественную красоту и правильные черты лица.

Рецепт красоты, по мнению Фадеевой, заключается не в ботоксе и других видах врачебного вмешательства. Секрет кроется в натуральной косметике, регулярном посещении бани и отказа от ряда продуктов (например, кофе).

Также Ольга постоянно делает гимнастику для лицевых мышц, много бегает и выполняет высокоинтенсивные силовые или кардиотренировки.