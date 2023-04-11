Такая же, как Anna Asti: правда о пластике солистки Artik & Asti вышла наружу (фото)

Севиль Велиева известна как солиста группы Artik & Asti. Она заняла место Анны Дзюбы, которая покинула музыкальный проект в прошлом году. Чем так примечательна Велиева?

Поклонников, конечно же, интересует внешний вид певицы. Севиль сразу же покорила публику своей эффектной и яркой красотой. Однако не все поверили, что эта роскошная внешность — дар природы. Велиеву стали подозревать в увлечении пластикой.

Скепсис поклонников объясним. Севиль с детства занималась карате, и однажды во время соревнований ей сломали нос. После травмы осталась характерная горбинка, и это отчетливо видно на ее снимках десятилетней давности. Однако со временем этот изъян чудесным образом исчез. Нет сомнений, что Севиль сделала ринопластику, после которой стала обладательницей правильного изящного носа.

Многие уже сравнили Велиеву с ее предшественницей Анной Асти, которая перекроила свою внешность. Метаморфозы Севиль пока не столь радикальны, но никто не знает, что будет дальше. Об исчезнувшей горбинке на носу певицы рассказали эксперты портала 300experts .