Такая же, как Алиса Теплякова: что стало с гениальной девочкой-шахматисткой (фото)

Алиса Теплякова прославилась в девятилетнем возрасте, когда стала самой юной студенткой МГУ. Она далеко не единственная девочка-вундеркинд в истории, которая достигла выдающих успехов в раннем возрасте.

Венгерскую шахматистку Юдит Полгар можно назвать выдающейся личностью. Еще до своего совершеннолетия она побеждала на престижных турнирах, где обыгрывала сильнейших соперников. С юных лет Юдит участвовала на мужских соревнованиях и уже в 15 лет получила звание гроссмейстера, чем побила мировой рекорд. В 90-х Юдит играла наравне с лучшими шахматистами мира. Ее соперник Алексей Широв говорил, что она чувствует мат за двадцать ходов.

Головокружительный успех в карьере не помешал Полгар устроить личную жизнь. Она удачно вышла замуж и родила двоих детей. В 2018 году Юдит завершила карьеру.

Своим успехом выдающаяся шахматистка во многом обязана отцу, который решил во что бы то ни стало вырастить трех своих дочерей гениями. Ласло обучал девочек дома, и эту идею всецело поддерживала их мать. Все дочери семейства Полгар стали известными шахматистками, но лишь Юдит удалось составить серьезную конкуренцию мужчинам.