Такая зашибет и не заметит: удивительно, но эта девушка-Годзилла нашла себе парня под стать (фото)

Подойти к такой парочке отважится не каждый.

Наталья Кузнецова придерживается нестандартных представлений о женской красоте. Ее вес — 125 килограммов, но в теле нет ни капли жира. Зато такой горой мышц может похвастаться не каждый мужчина.

Впервые в спортзал Наталья пришла в 14 лет. Она быстро набрала массу и начала побеждать на соревнованиях. Сегодня россиянка — всемирно известная культуристка, чемпионка и рекордсменка по армлифтингу и пауэрлифтингу.

Казалось бы, с внешностью девушки-Годзиллы найти возлюбленного ей будет непросто. Мало кто отважится подойти к такой даме — зашибет и не заметит. Но один смельчак все-таки нашелся.

Уже восемь лет спортсменка счастлива в браке с Владиславом Кузнецовым. Мужа она нашла себе под стать. Он также культурист, поэтому тщательно следит за своим телом. Супруги много путешествуют вместе, выступают на соревнованиях и пока не думают о том, чтобы стать родителями.