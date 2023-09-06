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«Такая страшная»: самая богатая женщина в мире не купила себе главное (фото)

6 сентября 2023 09:30
«Такая страшная»: самая богатая женщина в мире не купила себе главное (фото)

С внешностью не повезло.

Главная миллиардерша планеты, если верить Forbes, является Франсуаза Бетанкур Майерс. Наследница огромного состояния может позволить себе что угодно, но ее пример доказывает: всего за деньги не купишь.

Майерс было суждено купаться в роскоши. Она родилась в семье основателя известной косметической компании L’Oreal. Мать Франсуазы тоже известна: она унаследовала капитал другого небезызвестного бренда Nestle.

Повезло знаменитости и с мужем. Супруг самой богатой женщины мира — гендиректор одной из успешных французских компаний по производству горячительных напитков. В СМИ пишут, что свободное время Франсуаза посвящает благотворительности, вопросам экологии и изучению новейших технологий. А вот о себе совсем не думает.

Интернет-пользователи обсуждают внешность влиятельной дамы, которая в состоянии оплатить услуги первоклассных специалистов в индустрии красоты. Но молодость и привлекательность Франсуаза себе так и не купила.

«Такая страшная», «Почему все богатейшие женщины планеты такие древние?», «Неужели она не ходит к хирургу?» — удивляется народ.

«Такая страшная»: самая богатая женщина в мире не купила себе главное (фото)
Фото: legion-media.ru, кадр из фильма «Шальные деньги» (2008)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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